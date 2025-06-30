Доказана эффективность шпината и брокколи в защите от болезней сердца и сосудов

В исследовании приняли участие женщины пожилого возраста, учитывая их повышенную предрасположенность к развитию инсульта. Ученые привлекли к участию 1436 жительниц Австралии в возрасте около 75 лет и вели наблюдение за их состоянием здоровья на протяжении 14 с половиной лет. Информация о потреблении витамина K1 участницами эксперимента собиралась с помощью специализированного пищевого опросника, как сообщает издание New Atlas.