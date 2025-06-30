Доказана эффективность шпината и брокколи в защите от болезней сердца и сосудов

Согласно результатам недавнего исследования, проведенного Университетом Эдит Коуэн (ECU, Австралия), Университетом Западной Австралии (UWA) и Датским институтом онкологии (DCI), включение в рацион листовых овощей и представителей семейства крестоцветных способствует увеличению содержания витамина К1 в организме и уменьшает вероятность развития атеросклероза.
Более того, всего одна дополнительная порция листовой зелени в день может стать эффективной мерой профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Сердечно-сосудистые заболевания продолжают оставаться одной из ведущих причин летальных исходов в мировом масштабе. Атеросклероз, являясь одной из форм сосудистых патологий, характеризуется формированием бляшек на внутренней поверхности артерий, что приводит к их сужению и ограничению кровоснабжения сердца и других органов. Это состояние нередко становится причиной инфарктов и инсультов.
В исследовании приняли участие женщины пожилого возраста, учитывая их повышенную предрасположенность к развитию инсульта. Ученые привлекли к участию 1436 жительниц Австралии в возрасте около 75 лет и вели наблюдение за их состоянием здоровья на протяжении 14 с половиной лет. Информация о потреблении витамина K1 участницами эксперимента собиралась с помощью специализированного пищевого опросника, как сообщает издание New Atlas.
Результаты проведенного исследования показали, что у женщин с наиболее высоким уровнем потребления K1 (около 119 мкг/день) риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний был на 43% ниже по сравнению с теми, кто употреблял меньшее количество данного витамина (около 49 мкг/день).
Какое же количество зелени необходимо употреблять, чтобы достичь рекомендуемого уровня в 120 мкг/день витамина K1? Например, одна чашка сырой кудрявой капусты содержит 472 мкг; чашка сырого шпината — 145 мкг; полчашки вареной брокколи обеспечит 110 мкг; а полчашки вареной брюссельской капусты — 109 мкг.
Таким образом, для достижения желаемого уровня витамина K1 не требуется употреблять зелень в чрезмерных количествах, однако даже небольшое увеличение ее потребления может оказать существенное положительное воздействие на здоровье сердца.
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