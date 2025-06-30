Опубликованы редкие фото самарской Безымянки 40−50-х годов 20-го века

Широкие улицы, зелёные дворы, школы, парки, кинотеатры и поликлиники — Безымянка всегда была самодостаточной.
Ещё в 1940-х власти даже рассматривали возможность выделить её в отдельный город под названием Жигулевск.
Первое упоминание о Безымянке связано с железной дорогой — в начале XX века здесь появился разъезд. В 1912 году рядом открылся Самаро-Железнодорожный ремонтный завод, позже переименованный в Куйбышевский завод запасных частей.
В 1930-х годов появились первые жилые дома, а перед войной — ТЭЦ и авиационные предприятия.
Во время войны сюда эвакуировали оборонные заводы вместе с рабочими. Район активно развивался: строились школы, больницы, магазины, транспортные магистрали.
Одним из символов стала будущая улица Победы. Местные жители до сих пор считают, что едут «в город», отправляясь в центр.
Сначала Безымянку связывали лишь трамвайные маршруты (первой — маршрут № 3), затем появились троллейбусы и, в 1944 году, железнодорожное сообщение.
Проект метро даже обсуждался в 1940-х годах, но реализован был только в 1980-х.
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