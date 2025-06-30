Туристку чудом спасли после встречи с медузой во Вьетнаме

Две туристки — подруги из Иркутска отправились на отдых на вьетнамский остров Фукуок. Они отдыхали на пляже, который пользуется популярностью только у туристов. Но и предположить не могли, что их отдых превратится в кошмар. Одна из девушек, Марина, столкнулась с одной из самых опасных медуз мира — морской осой. Подробности читайте в материале irk.aif.ru.
Роковые две минуты.
«Я выходила из воды. И вдруг почувствовала укус. Это была большая медуза, щупальца которой обмотались вокруг руки. До пляжа было два метра. Я с трудом дошла и сразу же потеряла сознание», — рассказывает Марина.
Свидетелями стали отдыхавшая рядом семья из России. Дмитрий — военный, а Дарья, на счастье, оказалась врачом.
Позже подруга рассказала Марине, что мужчина делал ей искусственное дыхание целых 20 минут, пока она не начала подавать признаков жизни.
«Бог послал! Как хорошо, что они там очутились», — с благодарностью говорит Марина.
«Морскую осу практически невозможно увидеть в воде из-за её практически полной прозрачности. У неё тонкие щупальца длиной около двух метров, — сообщает биолог Людмила Ивушкина. — Обязательно на пляжах должна устанавливаться табличка о том, что можно купаться или запрещено».
8 часов реанимации.
Марину экстренно доставили в местный госпиталь, где врачи начали проводить реанимацию, которая шла 8 часов!
«Первые два часа после такого отравления ядом критически важны — именно в этот период развиваются самые опасные последствия», — вспоминает Марина, что ей говорили врачи. Врачи вводили антитоксины, поддерживали дыхание при помощи специальных трубок.
Биолог Людмила Ивушкина говорит: «Всё зависит от степени ожога, иногда проходит быстрее, чем больше поражение, тем хуже. Опасно не ожоговое проявление, важна реакция организма, можно получить анафилактический шок. Например, человек может не почувствовать укус пчелы и идти дальше. А у кого-то может передавить дыхание».
После спасения.
После стабилизации состояния пациентку перевели в клинику Паттайи, где продолжили лечение, делали перевязки и давали антибиотики. Только через три недели она смогла вернуться в Иркутск, где продолжила наблюдаться в ожоговом центре.
В Иркутске врачи сказали Марине, что они впервые повстречали ожог медузы.
Близкие Марины сильно переживали за неё. Ведь после ожога появились проблемы с сердцем и нервами. Ещё бы, такой стресс пережить. Но тем не менее лечение шло интенсивно, поэтому её выписали через месяц.
«Сейчас у меня больше позитива, чем сразу после укуса. Тогда был кошмар. Я думала, почему это случилось именно со мной?!» — говорит Марина. Врачи сказали, что на полную реабилитацию уйдет примерно год. А вот ожоги уже не пройдут и останутся с сибирячкой.
Иркутянка не могла ожидать, что страховка так сможет помочь на отдыхе. Она покрыла все расходы на лечение.
«Туристам нужны страховки. Лечение очень дорогое. В Таиланде перевязки, консультации хирурга стоят, например, 10 тысяч бат», — говорит жительница Иркутска. А по нашему курсу — 24,1 тысячи рублей.
«С собой обязательно нужно иметь аптечку для оказания первой помощи. Пить антигистаминные, — даёт комментарий биолог Людмила Ивушкина. — Обязательно на пляжах должна устанавливаться табличка о том, где можно купаться, а где запрещено».