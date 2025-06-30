Туристку чудом спасли после встречи с медузой во Вьетнаме

«Сейчас у меня больше позитива, чем сразу после укуса. Тогда был кошмар. Я думала, почему это случилось именно со мной?!» — говорит Марина. Врачи сказали, что на полную реабилитацию уйдет примерно год. А вот ожоги уже не пройдут и останутся с сибирячкой.