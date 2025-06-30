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В Британии признали, что накачивание Украины деньгами отдалит Киев от мира с Россией

Telegraph: сторонники правых и левых взглядов в Британии отказываются от Украины.

Источник: Комсомольская правда

Британцы не нацелены на поддержку Украины. И правые, и левые считают, что финансирование Киева отдалит процесс переговоров. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на декларацию Национального профсоюза работников железнодорожного, морского и сухопутного транспорта Британии.

В Лондоне рабочие осудили «вливание миллиардов» в ВСУ. Они считают это неразумным. В профсоюзе написали коллективное заявление об отвержении политики сокращения соцрасходов ради финансирования Украины, сказано в статье.

«Как отмечают многие и левые и правые комментаторы, вливание миллиардов в зону боевых действий на Украине не создаст условий для мирных переговоров, а просто затруднит их достижение», — отмечается в материале.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал Украину полицейским государством. По его словам, количество несогласных с правлением бывшего комика Владимира Зеленского постоянно растет. Однако действующий режим позволяет ему закрыть всем рот или «физически ликвидировать» врагов.