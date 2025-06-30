Движение будет ограничено на участке Никулинской улицы с 2 июля до 17 октября

«В период с 2 июля до 17 октября на участке ул. Никулинская и местного проезда в районе д. 42, стр. А по ул. Озерная будут недоступны для движения одна-две полосы. Это связано с проведением инженерных работ. Также с 5 августа до 8 сентября участок местного проезда в районе д. 42, стр. А по ул. Озерная будет закрыт для движения», — говорится в сообщении.
Как уточняется, одна полоса будет частично закрыта с 2 июля до 4 августа на участке местного проезда в районе д. 42, стр. А по ул. Озерная. Две полосы закрыты с сохранением движения по трем полосам с 9 сентября до 17 октября на участке ул. Никулинская в районе д. 42, стр. А по ул. Озерная. Полностью перекроют движения с 5 августа до 8 сентября на участке местного проезда в районе д. 42, стр. А по ул. Озерная.