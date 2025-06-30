Волгоградским водителям грозят повышенные штрафы с 1 июля

Соответствующий законопроект приняли депутаты Госдумы.
С июля в России ужесточат наказание за игнорирование требования об остановке от сотрудника ГИБДД. Штрафы увеличат до 7−10 тыс. рублей, за повторное нарушение предусмотрено лишение прав до полугода.
Больше придется заплатить и владельцам грузовиков, если водители откажутся от контроля веса и габаритов. Сумма штрафов может достигать 600 тыс. рублей. За езду без спецразрешения на тяжеловесный или крупногабаритный транспорт юрлица отдадут до 150 тыс. рублей, а сами работники за рулем — от 3 до 5 тыс. рублей.
Кроме того, с 1 июля камеры смогут распознавать наличие действующего полиса ОСАГО у водителей. При этом штрафы начнут выписывать только с 1 января 2026 года.