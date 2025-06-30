Волгоградским водителям грозят повышенные штрафы с 1 июля

Больше придется заплатить и владельцам грузовиков, если водители откажутся от контроля веса и габаритов. Сумма штрафов может достигать 600 тыс. рублей. За езду без спецразрешения на тяжеловесный или крупногабаритный транспорт юрлица отдадут до 150 тыс. рублей, а сами работники за рулем — от 3 до 5 тыс. рублей.