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В Башкирии начало июля принесет грозы и дожди с градом

Синоптики передали прогноз погоды на начало недели.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в начале недели ожидается неблагоприятная погода. В Башгидрометцентре 30 июня, 1 и 2 июля пообещали град, грозы и дожди.

В понедельник, 30 июня, ожидают дождь и сильный ветер. Температура воздуха днем поднимется до +19, +24°.

Во вторник, 1 июля, в регион придет град и грозы с южным порывистым ветром. Температура воздуха ночью будет +10, +15°, днем +18, +23°.

В среду, 2 июля, по-прежнему будут грозы и дождливая погода. Температура воздуха ночью +8, +13°, днем +19,+24°.

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