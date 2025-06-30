КГБ Белоруссии сорвал атаку с использованием БПЛА на стратегические объекты

КГБ Белоруссии провел операцию по разоблачению группы, намеревавшейся атаковать стратегические объекты в стране. Об этом сообщил в воскресенье, 29 июня, телеканал ОНТ.
Ведомство провело многоходовую спецоперацию «Гарпун».
— Ее целью было вытащить из-за границы организатора группы, которая готовила ударные беспилотники, чтобы с воздуха взорвать стратегические объекты в Белоруссии, — говорится в сюжете канала.
Уточняется, что операция продолжалась 732 дня, передает ТАСС.
Белорусский президент Александр Лукашенко помиловал 14 заключенных по просьбе американского коллеги Дональда Трампа, сообщила 21 июня пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. Так она прокомментировала заявление заместителя спецпредставителя президента США Джона Коула об освобождении 14 белорусских заключенных, в перечень которых входит оппозиционер Сергей Тихановский.
Встреча Александра Лукашенко и спецпредставителя президента США Кита Келлога прошла 21 июня в минском Дворце Независимости. Они говорили о международной проблематике, ситуации в мире и об отношениях между странами.