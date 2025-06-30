Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КГБ Белоруссии сорвал атаку с использованием БПЛА на стратегические объекты

КГБ Белоруссии провел операцию по разоблачению группы, намеревавшейся атаковать стратегические объекты в стране. Об этом сообщил в воскресенье, 29 июня, телеканал ОНТ.

КГБ Белоруссии провел операцию по разоблачению группы, намеревавшейся атаковать стратегические объекты в стране. Об этом сообщил в воскресенье, 29 июня, телеканал ОНТ.

Ведомство провело многоходовую спецоперацию «Гарпун».

— Ее целью было вытащить из-за границы организатора группы, которая готовила ударные беспилотники, чтобы с воздуха взорвать стратегические объекты в Белоруссии, — говорится в сюжете канала.

Уточняется, что операция продолжалась 732 дня, передает ТАСС.

Белорусский президент Александр Лукашенко помиловал 14 заключенных по просьбе американского коллеги Дональда Трампа, сообщила 21 июня пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. Так она прокомментировала заявление заместителя спецпредставителя президента США Джона Коула об освобождении 14 белорусских заключенных, в перечень которых входит оппозиционер Сергей Тихановский.

Встреча Александра Лукашенко и спецпредставителя президента США Кита Келлога прошла 21 июня в минском Дворце Независимости. Они говорили о международной проблематике, ситуации в мире и об отношениях между странами.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше