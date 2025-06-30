За повторное вождение в пьяном виде прикамец лишился мопеда

Кудымкарский городской суд Пермского края вынес приговор местному жителю. Мужчина признан виновным в управлении другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию.
Суд установил, что фигурант, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, не сделал должных выводов. Ночью в апреле, выпив, кудымкарец сел за руль мопеда и поехал кататься по городу. Вскоре его остановили инспекторы ДПС ОГИБДД МО МВД «Кудымкарский» и отстранили от управления транспортным средством.
Суд приговорил виновного к 200 часам обязательных работ, лишил на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Его мопед конфискован в доход государства. Приговор суда еще не вступил в законную силу.