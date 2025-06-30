За повторное вождение в пьяном виде прикамец лишился мопеда

Суд установил, что фигурант, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, не сделал должных выводов. Ночью в апреле, выпив, кудымкарец сел за руль мопеда и поехал кататься по городу. Вскоре его остановили инспекторы ДПС ОГИБДД МО МВД «Кудымкарский» и отстранили от управления транспортным средством.