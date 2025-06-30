Заочно арестованная певица Максакова задолжала ФНС 615 тысяч рублей

Заочно арестованная в РФ иноагент Мария Максакова* должна Федеральной налоговой службе 615 тысяч рублей, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
«Мария Максакова-Игенбергс* имеет налоговую задолженность перед уполномоченным органом в размере 614 тысяч 963 рубля», — сказал он.
Оперная певица была заочно арестована по обвинению «в призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ». Решение вынес Пресненский суд Москвы в декабре 2024 года.
Было заведено уголовное дело. В частности, иноагент разместила на YouTube видео с призывами финансировать Вооружённые силы Украины.
Минюст РФ внёс Максакову в перечень иноагентов весной 2023 года. Артистка призывала к предоставлению вооружения Украине е и свержению действующей в Российской Федерации власти. Помимо этого, Максакова распространяла материалы, созданные иноагентами.
Ранее сообщалось, что иноагент Максакова пыталась оспорить права детей на недвижимость в Москве.
* Физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом.