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Заочно арестованная певица Максакова задолжала ФНС 615 тысяч рублей

Артистка призывала к предоставлению вооружения Украине.

Источник: Аргументы и факты

Заочно арестованная в РФ иноагент Мария Максакова* должна Федеральной налоговой службе 615 тысяч рублей, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Мария Максакова-Игенбергс* имеет налоговую задолженность перед уполномоченным органом в размере 614 тысяч 963 рубля», — сказал он.

Оперная певица была заочно арестована по обвинению «в призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ». Решение вынес Пресненский суд Москвы в декабре 2024 года.

Было заведено уголовное дело. В частности, иноагент разместила на YouTube видео с призывами финансировать Вооружённые силы Украины.

Минюст РФ внёс Максакову в перечень иноагентов весной 2023 года. Артистка призывала к предоставлению вооружения Украине е и свержению действующей в Российской Федерации власти. Помимо этого, Максакова распространяла материалы, созданные иноагентами.

Ранее сообщалось, что иноагент Максакова пыталась оспорить права детей на недвижимость в Москве.

* Физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом.