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«Потери будут еще больше»: Военный эксперт объяснил, чем обернется для Украины уничтожение F-16

Кнутов: потеря истребителя F-16 и его пилота станет ощутимой для ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Потеря истребителя F-16 и его пилота станет ощутимой для Вооруженных сил Украины, поскольку пилотов высокого уровня у Киева нет. Об этом в интервью News.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Эта потеря будет ощутима для ВСУ. Тем более, для того, чтобы подготовить пилота, в советское время нужно было 10 лет регулярных вылетов», — отметил собеседник издания.

По его оценкам, в украинских вооруженных силах пилотов уровня полковника почти нет. Поэтому потери будут возрастать еще больше, уверен Юрий Кнутов.

Накануне Вооруженные силы (ВС) России уничтожили украинский истребитель F-16. В результате атаки погиб пилот 1-го класса, подполковник Максим Устименко.

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский резко отреагировал на сообщения о потере F-16 и гибели пилота. Он поручил выяснить все обстоятельства произошедшего.