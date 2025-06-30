«Потери будут еще больше»: Военный эксперт объяснил, чем обернется для Украины уничтожение F-16

Потеря истребителя F-16 и его пилота станет ощутимой для Вооруженных сил Украины, поскольку пилотов высокого уровня у Киева нет. Об этом в интервью News.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
«Эта потеря будет ощутима для ВСУ. Тем более, для того, чтобы подготовить пилота, в советское время нужно было 10 лет регулярных вылетов», — отметил собеседник издания.
По его оценкам, в украинских вооруженных силах пилотов уровня полковника почти нет. Поэтому потери будут возрастать еще больше, уверен Юрий Кнутов.
Накануне Вооруженные силы (ВС) России уничтожили украинский истребитель F-16. В результате атаки погиб пилот 1-го класса, подполковник Максим Устименко.
Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский резко отреагировал на сообщения о потере F-16 и гибели пилота. Он поручил выяснить все обстоятельства произошедшего.