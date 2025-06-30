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Канада решила немного прогнуться ради сделки с США: власти отменили один из налогов ради успешных переговоров

Канада отменила налог на цифровые услуги ради успеха в сделке с США.

Источник: Комсомольская правда

Канада отказалась от налога на цифровые услуги, чтобы ускорить торговые переговоры с США, сообщили в министерстве финансов страны.

Министр финансов и национальных доходов Франсуа-Филипп Шампань заявил, что налог отменяется для достижения взаимовыгодного торгового соглашения с Вашингтоном. Об этом сказано в официальном сообщении на сайте правительства Канады. Действие налога приостановлено с 30 июня 2025 года.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что хотел бы видеть Канаду частью Соединенных Штатов. По его словам, Канада может стать 51-м штатом, так как сильно зависит от США, а не наоборот, отметил он в беседе с телеканалом Fox News.

До этого Трамп призывал канадские власти никогда не говорить «никогда» по вопросу присоединения страны к Соединенным Штатам. Те же слова он адресовал и в сторону Гренландии.

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