Канада решила немного прогнуться ради сделки с США: власти отменили один из налогов ради успешных переговоров

Канада отказалась от налога на цифровые услуги, чтобы ускорить торговые переговоры с США, сообщили в министерстве финансов страны.
Министр финансов и национальных доходов Франсуа-Филипп Шампань заявил, что налог отменяется для достижения взаимовыгодного торгового соглашения с Вашингтоном. Об этом сказано в официальном сообщении на сайте правительства Канады. Действие налога приостановлено с 30 июня 2025 года.
Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что хотел бы видеть Канаду частью Соединенных Штатов. По его словам, Канада может стать 51-м штатом, так как сильно зависит от США, а не наоборот, отметил он в беседе с телеканалом Fox News.
До этого Трамп призывал канадские власти никогда не говорить «никогда» по вопросу присоединения страны к Соединенным Штатам. Те же слова он адресовал и в сторону Гренландии.