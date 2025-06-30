Минюст потребовал ликвидации партии Сергея Бабурина

Министерство юстиции РФ подало исковое заявление о ликвидации политической партии «Российский общенародный союз». Напомним, ее лидером является омич Сергей Бабурин. Первое судебное заседание назначено на 21 июля 2025 года.
В документе, опубликованном на сайте партии и процитированном Бабуриным в телеграм-канале, руководство РОС назвало действия Минюста политически мотивированными.
«Мы боролись и боремся против сионизации Иерусалима, чтобы Восточный Иерусалим стал столицей Палестины», — говорится в сообщении.
Законодательство предусматривает три основания для ликвидации партии: нарушение прав человека, противоречащая Конституции деятельность и неустранение нарушений в установленные сроки.
Ранее «КП Омск» сообщила, что должность министра имущественных отношений занял Владимир Ершов.