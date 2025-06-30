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В Приморье зафиксированы завозные случаи кори: минздрав края предупредил о рисках

ВЛАДИВОСТОК, 30 июня, ФедералПресс. На фоне сезонного увеличения мобильности населения и роста заболеваемости корью в ряде российских регионов, в Приморском крае зафиксированы единичные завозные случаи этой инфекции. Об этом сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

Источник: РИА "Новости"

«Особенно важно успеть привиться в первые 72 часа после контакта — это значительно снижает риск тяжелых последствий. Даже при подозрении на очаг инфекции медработники поликлиник организуют подомовые обходы для вакцинации жителей. Все мероприятия строго соответствуют действующим санитарным правилам и рекомендациям Роспотребнадзора», — заявили в минздраве Приморья.

Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства. Специалисты напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом профилактики кори и сдерживания ее распространения.

Напомним, ранее стало известно, что в России вновь набирают силу опасные инфекции. Это связано с тем, что многие родители отказываются от вакцинации своих детей. Чем это может быть опасно, подробности по ссылке.