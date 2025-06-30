В Приморье зафиксированы завозные случаи кори: минздрав края предупредил о рисках

«Особенно важно успеть привиться в первые 72 часа после контакта — это значительно снижает риск тяжелых последствий. Даже при подозрении на очаг инфекции медработники поликлиник организуют подомовые обходы для вакцинации жителей. Все мероприятия строго соответствуют действующим санитарным правилам и рекомендациям Роспотребнадзора», — заявили в минздраве Приморья.
Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства. Специалисты напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом профилактики кори и сдерживания ее распространения.
Напомним, ранее стало известно, что в России вновь набирают силу опасные инфекции. Это связано с тем, что многие родители отказываются от вакцинации своих детей. Чем это может быть опасно, подробности по ссылке.