Россиян ждет крупное увеличение тарифов за коммуналку: как устроено ЖКХ и почему приходится столько платить

Коммуналка подорожает до 21% в ряде регионов с 1 июля.
С 1 июля 2025 года в России произойдет одно из самых крупных за последние годы плановых повышений тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Индексация платы за коммунальные услуги составит от 8,6% до 21,1% в зависимости от региона. Специалисты отмечают, что рост направлен на компенсацию инфляционных издержек и обеспечение модернизации коммунальной инфраструктуры в стране.
Кроме того, члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложили изменить порядок начисления платы за коммунальные ресурсы, используемые для содержания общего имущества в многоквартирных домах, внеся поправки в ФЗ. Документ предполагает переход от расчета по нормативам к оплате по фактическому потреблению ресурсов, фиксируемому общедомовыми приборами учета (ОДПУ), начиная с каждого расчетного месяца. Как в целом организовано жилищное управление в России, как рассчитывается коммуналка и почему она постоянно растет — в материале URA.RU.
Крупнейшее повышение тарифов ЖКУ за последние годы: где платить за коммуналку станет дороже.
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В России с 1 июля 2025 года произойдет плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги — в среднем по стране они подорожают на 11,9%. Однако в ряде регионов рост тарифов составит до 21,1%.
Рост тарифов по стране будет неравномерным: наиболее значительное повышение ожидает жителей Пермского края (21,1%), Архангельской области (20%), Кемеровской области (19,8%), а также ряда республик, включая Северную Осетию-Аланию (19,1%), Мордовию и Челябинскую область (18%) и Ингушетию (17,6%). В Москве и ряде других регионов индексация составит 15%. Минимальный рост установлен для Амурской области (8,6%), Республики Алтай (8,8%) и некоторых автономных округов.
Почему тарифы ЖКУ постоянно растут.
В июле 2025 года предстоит очередная индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), причем она окажется выше по сравнению с прошлыми годами, где рост тарифов колебался в пределах 4−6%. Как рассказала генеральный директор управляющей компании «Терра» Юлия Федорова, это повышение соответствует текущей инфляции и увеличению издержек в отрасли, передает Mail.ru.
Традиционные причины повышения коммуналки.
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Инфляция. Стоимость топлива, электроэнергии, материалов и услуг растет, опережая рост реальных доходов населения. Именно по этой причине тарифы ЖКУ будут повышены и с 1 июля 2025 года.
Износ инфраструктуры. Аналитики и специалисты отмечают, что большинство городских сетей изношены на 60?70%. В связи с этим необходима модернизация жилищной инфраструктуры, которая требует значительных вложений. К этому также можно добавить введение современных приборов учета, цифровизацию услуг и меры по энергосбережению. По последним данным Минстроя, 43% коммунальных сетей в России нуждаются в замене.
Заработная плата. С каждым годом становится все меньше кадров в сфере ЖКХ из-за недостаточной зарплаты. Соответственно, необходимость ее повысить для удержания кадров, говорят эксперты.
Причем сами управляющие компании не устанавливают тарифы самостоятельно — это делают государственные и регулирующие органы. Управляющие компании лишь передают эти изменения, гарантируя прозрачность расчетов и качество обслуживания.
Увеличение экономически-обосновано.
Регулярная индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в целом экономически обоснована. С таким мнением также выступил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.
По его словам, повышение тарифов связано не только с уровнем инфляции, но и со стоимостью производства и доставки самых жилищных услуг. Например, прокачки по трубам газа, нагревания и подведения воды, обеспечения подачи электроэнергии, необходимости модернизации коммунальной инфраструктуры и других факторов", — пояснил Морковкин.
Почему где-то коммуналка дешевле, а где-то — наоборот.
Эксперт также отметил, что для каждого региона России установлены максимально допустимые значения изменения тарифов. Конкретные решения по отдельным городам принимают главы субъектов на основании распоряжения правительства РФ. Таким образом, итоговые суммы в платежках зависят от региональных особенностей, затрат на инфраструктуру и необходимости инвестиций в модернизацию систем ЖКХ.
Различия в индексации тарифов по регионам обусловлены несколькими факторами. Именно они влияют на то, что в ряде регионов услуги ЖКУ вырастут до 21%.
Себестоимость ресурсов. В холодных регионах затраты на отопление выше. Субсидии. Наличие или отсутствие финансовой поддержки от местных властей также влияет на размер оплаты коммунальных услуг. Состояние инфраструктуры. В некоторых регионах требуется больше инвестиций в коммунальную инфраструктуру.
Сколько в целом россияне платят за коммуналку.
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Средний платеж за коммунальные услуги в России к августу 2025 года вырастет до 5000−5200 рублей в месяц, что на 20−30% выше показателей прошлого года. Такие данные приводит член экспертного совета при Комитете Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Склянчук. Он напомнил, что средняя плата за коммуналку в 2024 году составляла 4000−4200 рублей.
Эксперт уточнил, что речь идет только о коммунальных услугах, без учета платы управляющим компаниям, которые также могут индексировать тарифы в пределах инфляции. По его оценке, итоговый рост платежей может составить еще 100−200 рублей, и среднестатистический россиянин будет вынужден ежемесячно платить около 5200 рублей за квартиру.
По данным руководителя направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ Московской коллегии адвокатов «Яковлев и Партнеры» Сергея Сергеева, уже сейчас средний платеж за однокомнатную квартиру достигает примерно 4500 рублей в месяц. С учетом индексации рост платежа прогнозирует в пределах 500−1000 рублей, в отдельных случаях — до 1500 рублей ежемесячно, передает MK.RU.
Как устроено ЖКХ.
Что входит в перечень коммунальных услуг.
Коммунальные услуги представляют собой ресурсы, используемые владельцами жилых помещений. К данному перечню относятся холодное и горячее водоснабжение, отопление, электроснабжение, подача газа, водоотведение, а также услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. В коммунальные услуги входит непосредственно передача ресурсов.
Подачу энергоресурсов до многоквартирного дома обеспечивает организация, специализирующаяся на снабжении соответствующими ресурсами. Дальнейшее распределение коммунальных услуг от границы дома до конечных потребителей осуществляется управляющей компанией или товариществом собственников жилья (ТСЖ).
Что относится к жилищным услугам.
К жилищным услугам относятся следующие направления деятельности: В первую очередь это управление жилыми и нежилыми объектами недвижимости. В эту категорию включается предоставление жилых помещений по договорам социального найма, а также сдача в аренду нежилых помещений, находящихся в собственности, управлении управляющих компаний или товариществ собственников жилья.
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Следующее — проведение текущего и капитального ремонта. Текущий ремонт подразумевает устранение незначительных повреждений и неисправностей, таких как замена разбитых окон или покраска подъездов. Капитальный ремонт охватывает более масштабные работы, направленные на замену или восстановление изношенных конструктивных элементов здания, включая кровлю, колонны и перегородки.
Также у жилищным услугам можно добавить организация уборки и благоустройства. Данный раздел включает санитарную уборку подъездов, лифтов, лестничных клеток, прилегающей территории, а также озеленение, создание газонов, установку и обслуживание детских площадок. Эксплуатационное обслуживание лифтового оборудования — еще одно направление.