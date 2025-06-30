Россиян ждет крупное увеличение тарифов за коммуналку: как устроено ЖКХ и почему приходится столько платить

Кроме того, члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложили изменить порядок начисления платы за коммунальные ресурсы, используемые для содержания общего имущества в многоквартирных домах, внеся поправки в ФЗ. Документ предполагает переход от расчета по нормативам к оплате по фактическому потреблению ресурсов, фиксируемому общедомовыми приборами учета (ОДПУ), начиная с каждого расчетного месяца. Как в целом организовано жилищное управление в России, как рассчитывается коммуналка и почему она постоянно растет — в материале URA.RU.