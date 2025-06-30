В Новосибирской области с 1 июля подорожает вывоз мусора. Если сейчас предельный единый тариф на услугу регоператора по обращению с ТКО составляет 436,69 рубля за кубический метр, то с начала следующего месяца он вырастет до 461,46 рубля. Об этом говорится в приказе Департамента по тарифам Новосибирской области.