Врач рассказала, когда может проявиться аллергия на красные продукты

При употреблении в пищу продуктов красного цвет, аллергическая реакция появляется из-за непереносимости ликопина или гистамина. Как рассказала иммунолог-аллерголог Наталья Попова в беседе с NEWS.ru, пациенты думают, что у них аллергия на все красные продукты, но это не так.
— Продукты красного цвета разнообразны: от яблок и малины до перца и граната. Красный пигмент содержит ликопин, который не вызывает аллергию. Однако реакция организма возможна из-за непереносимости пигмента, содержащегося в продуктах, — уточнила Наталья Попова.
Врач советует изучать состав продуктов, чтобы избежать возможного проявления аллергии. Особенно не рекомендуют покупать продукты, в составе которых есть Е120−129. Они чаще встречаются в сладостях и газировке.
Настоящая аллергия может проявиться даже при употреблении минимальных порций красного продукта, а псевдореакция зависит от количества съеденного.