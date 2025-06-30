Врач рассказала, когда может проявиться аллергия на красные продукты

При употреблении в пищу продуктов красного цвет, аллергическая реакция появляется из-за непереносимости ликопина или гистамина. Как рассказала иммунолог-аллерголог Наталья Попова в беседе с NEWS.ru, пациенты думают, что у них аллергия на все красные продукты, но это не так.