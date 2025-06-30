Интернет-провайдер «Орион» сообщил о полном восстановлении интернета в Красноярске

Провайдер «Орион теликом» объявил о завершении работ по восстановлению интернета в Красноярске, заявив о 100% восстановлении связи. Информация была опубликована компанией в ночь на 30 июня.
В сообщении провайдера отмечается, что все сетевые коммутаторы функционируют в обычном режиме, и город вернулся к привычной жизни. Кроме того, интернет-соединение восстановлено во всех населенных пунктах, где присутствует группа компаний «Орион».
Тем не менее, в компании добавили, что продолжается индивидуальная настройка по локальным адресам для обеспечения стабильной связи для каждого пользователя. В то же время некоторые абоненты сообщают в комментариях о том, что у них все еще отсутствует доступ к интернету.
Напомним, что Часть абонентов «Орион телекома» 18 дней оставались без интернета.