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Интернет-провайдер «Орион» сообщил о полном восстановлении интернета в Красноярске

Провайдер «Орион теликом» объявил о завершении работ по восстановлению интернета в Красноярске, заявив о 100% восстановлении связи.

Провайдер «Орион теликом» объявил о завершении работ по восстановлению интернета в Красноярске, заявив о 100% восстановлении связи. Информация была опубликована компанией в ночь на 30 июня.

В сообщении провайдера отмечается, что все сетевые коммутаторы функционируют в обычном режиме, и город вернулся к привычной жизни. Кроме того, интернет-соединение восстановлено во всех населенных пунктах, где присутствует группа компаний «Орион».

Тем не менее, в компании добавили, что продолжается индивидуальная настройка по локальным адресам для обеспечения стабильной связи для каждого пользователя. В то же время некоторые абоненты сообщают в комментариях о том, что у них все еще отсутствует доступ к интернету.

Напомним, что Часть абонентов «Орион телекома» 18 дней оставались без интернета.