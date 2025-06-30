Беременные женщины, удалёнщики и диабетики в зоне риска: кто и почему сталкивается с инсультом

Люди, ведущие малоподвижный образ жизни, чаще других сталкиваются с инсультом. Этот фактор влияет на появление болезни не меньше, чем алкоголь и сигареты. Основными факторами риска являются высокий уровень холестерина, диабет, ожирение и повышенное кровяное давление. Важно проводить профилактику, чтобы не слечь с инсультом. Об этом предупредил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, пишет «Лента.ру».