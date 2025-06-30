Беременные женщины, удалёнщики и диабетики в зоне риска: кто и почему сталкивается с инсультом

Люди, ведущие малоподвижный образ жизни, чаще других сталкиваются с инсультом. Этот фактор влияет на появление болезни не меньше, чем алкоголь и сигареты. Основными факторами риска являются высокий уровень холестерина, диабет, ожирение и повышенное кровяное давление. Важно проводить профилактику, чтобы не слечь с инсультом. Об этом предупредил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, пишет «Лента.ру».
Эксперт напомнил о зоне риска. В ней находятся беременные женщины, удалёнщики, диабетики, люди с хроническим высоким давлением, рассказал врач. Он посоветовал больше ходить, делать зарядку, выбираться на прогулки. Страдающим от диабета доктор порекомендовал тщательно отслеживать уровень сахара в крови.
«Если давление высокое, например, у молодых 140 на 80, то надо обратиться к кардиологу… Если работа удаленная, то обязательно делать зарядку, умеренные тренировки, выделять время для прогулок в дневные часы. Это нужно чтобы кровоток активнее шел от головы и к голове», — уточнил Александр Умнов.
Помимо здоровья, важно следить и за персональными данными. Мошенники особенно часто обманывают детей и пенсионеров. Чтобы обезопасить данные, следует установить запрет на звонки с неизвестных номеров в мессенджерах.