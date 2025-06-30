За неоплату парковки в центре Уфы предусмотрели 1500 рублей штрафа

Более 1100 парковочных мест появились на улицах Маркса, Пушкина, Коммунистической, Чернышевского, Карима, Кирова, Ленина и Достоевского, а также Октябрьской Революции.
По словам начальника управления транспорта и связи уфимской администрации Олега Хмарина, в Уфе пока нет паркоматов, потому что «их содержание будет дороже суммы проходящих через них средств». Но оплатить стоянку автомобиля необходимо в эти же сутки до 23 часов 59 минут. Это можно сделать на портале parking02.ru, в приложении «Горпарковки», в банкомате Сбербанка или смс по номеру 2730. Постоплата доступна в приложении на сайте.
— Я сам припарковался в платной зоне на улице Пушкина и оплатил через мобильное приложение час парковочной сессии, завершил ее через 30 минут, и у меня списали 20 рублей, — пояснил на собственном примере работу парковок Олег Сергеевич. — У меня списали не 40, а 20 рублей. Из этого следует, что система сама пересчитает плату ровно за то время, сколько машина простояла на парковке.
Г-н Хмарин отметил, что самым удобным способом оплаты парковки будет расчет через приложение «Горпарковка», в котором есть широкий функционал — это предоплата, постоплата, местонахождение, стоимость и льготный период.
Визуально места платных парковок везде отмечены синей разметкой и обозначены знаками с информационными щитами. Там есть полная информация о бесплатном периоде, QR-коды на приложение, а также номер для оплаты через смс.
Если автомобилист не оплатил парковочное место, ему грозит штраф в 1,5 тысячи рублей. За машинами на парковках следят специальные автомобили, регулярно курсирующие по маршруту и фиксирующие стоянку в реальном времени. В некоторых местах им помогают камеры видеонаблюдения.
— Мы интересовались опытом соседей, и оказалось, что, к примеру, в Перми штрафов очень мало, — рассказал Олег Хмарин. — А вот в Ижевске после нововведения водители стали массово закрывать номера, и пришлось применять меры. В Казани, например, таким водителям блокируют колёса. Мы блокираторы пока даже не закупали и в этом вопросе очень надеемся на порядочность жителей Уфы.
Напомним, уфимские автомобилисты могут оставлять свои автомобили на девяти улицах в центре столицы Башкирии. Для этого предусмотрены 1188 машиномест, 128 из которых предназначены для бесплатной парковки транспортных средств инвалидов.
Платные уличные парковки в Уфе должны были появиться еще несколько лет назад, но все время откладывали, так как были «не самые лучшие времена для финансовой нагрузки на автомобилистов». Но в этом году все-таки решились заставить платить автовладельцев за возможность парковаться на центральных улицах.
Право на бесплатное пользование получили ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, инвалиды I, II, III групп, законные представители детей-инвалидов, один из родителей (усыновителей) или опекун в многодетной семье и владельцы электромобилей.