За неоплату парковки в центре Уфы предусмотрели 1500 рублей штрафа

— Я сам припарковался в платной зоне на улице Пушкина и оплатил через мобильное приложение час парковочной сессии, завершил ее через 30 минут, и у меня списали 20 рублей, — пояснил на собственном примере работу парковок Олег Сергеевич. — У меня списали не 40, а 20 рублей. Из этого следует, что система сама пересчитает плату ровно за то время, сколько машина простояла на парковке.