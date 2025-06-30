Мясников раскрыл неожиданную пользу кошек для здоровья

«Есть работы, причем серьезных ученых. Они исследовали мурлыканье [кошек], и там оно в таком диапазоне идет, что в нем быстрее заживают раны», — рассказал Мясников в эфире программы «О самом главном», отметив что кошки также могут нормализовать артериальное давление у владельцев. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».