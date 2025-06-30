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Мясников раскрыл неожиданную пользу кошек для здоровья

Мурлыканье домашних кошек способствует ускоренному заживлению ран. О неожиданной пользе кошек для здоровья человека сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Мурлыканье кошек нормализовать артериальное давление, заявил Мясников.

Мурлыканье домашних кошек способствует ускоренному заживлению ран. О неожиданной пользе кошек для здоровья человека сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

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«Есть работы, причем серьезных ученых. Они исследовали мурлыканье [кошек], и там оно в таком диапазоне идет, что в нем быстрее заживают раны», — рассказал Мясников в эфире программы «О самом главном», отметив что кошки также могут нормализовать артериальное давление у владельцев. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Кошки традиционно считаются отличными спутниками для жителей мегаполисов. О том, как определиться с породой, которая без труда адаптируется к условиям городской квартиры и не создаст лишних хлопот владельцу — в материале URA.RU.