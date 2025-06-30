В Киренске благоустроят территорию около отремонтированной школы искусств

По плану работы должны быть завершены в ноябре этого года. Подрядчики уже приступили к их выполнению. Сейчас устанавливаются столбы для ограждения, обустраиваются пешеходные дорожки. Скоро здесь появятся скамейки и урны, высадят газоны и кустарники. Эта работа является продолжением преображения самой школы искусство, в которой в прошлом году провели капитальный ремонт по госпрограмме «Развитие культуры» национального проекта «Культура» (с 2025 года — нацпроект «Семья). Тогда в здании, построенном в 1952 году, утеплили фасад, заменили кровлю, установили новые окна, смонтировали новые инженерные коммуникации, обновили фасад. В общем, школа стала более теплой, светлой и уютной для своих воспитанников. Ведь здесь занимается 180 ребят. Ранее благодаря нацпроекту “Культура” здесь появился виртуальный концертный зал.