Россиян предупредили о штрафах за обработку дачи от вредителей

Как разъяснили юристы в комментариях для РИА «Новости», законодательство не воспрещает садоводам самостоятельно вести борьбу с вредителями. Однако допустимо задействовать лишь те препараты, которые официально разрешены для применения в частных подворьях. Крайне важно неукоснительно соблюдать прилагаемую инструкцию. Пренебрежение этими правилами грозит наложением штрафа в размере до двух тысяч рублей.