Россиян предупредили о штрафах за обработку дачи от вредителей

Неправильная борьба с вредителями на дачных и приусадебных участках посредством химикатов может обернуться штрафами до 20 тысяч рублей.
Как разъяснили юристы в комментариях для РИА «Новости», законодательство не воспрещает садоводам самостоятельно вести борьбу с вредителями. Однако допустимо задействовать лишь те препараты, которые официально разрешены для применения в частных подворьях. Крайне важно неукоснительно соблюдать прилагаемую инструкцию. Пренебрежение этими правилами грозит наложением штрафа в размере до двух тысяч рублей.
Несоблюдение санитарных норм и правил безопасности при работе с агрохимикатами может быть расценено как деградация почвенного покрова. За подобное нарушение установлено взыскание от трех до пяти тысяч рублей.
Более суровые санкции применяются, если обработка территории осуществляется вблизи зон санитарной охраны объектов, служащих источниками питьевой и бытовой воды, включая участки вокруг колодцев или скважин. В подобных обстоятельствах величина штрафа способна достигать двадцати тысяч рублей.
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