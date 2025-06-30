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МЧС предупреждает о факторах опасности при сильном ветре

Ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий, сооружений и привести к падению деревьев.

Сейчас в Ричмонде: +24° 0 м/с 94% 758 мм рт. ст. +24°
Источник: Freepik

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Усиление западного, северо-западного ветра порывами 15−20 м/с ожидается во многих районах Беларуси в понедельник, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Спасатели напоминают, что среди факторов опасности сильного и порывистого ветра — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах.

Также ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий, сооружений и привести к падению деревьев.

По прогнозам Белгидромета, в понедельник установится переменная облачность, местами, а по северо-восточной половине на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с, утром и днем во многих районах порывы ветра будут достигать 15−20 м/с. Дневная температура воздуха составит +17…+23°С.

В Минске сегодня ожидается переменная облачность, пройдет кратковременный дождь (вероятность осадков 70−80%) и возможна гроза. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с с порывами до 15−20 м/с. Воздух в белорусской столице прогреется в утренние часы до +11…+13°С, а в дневные — до +18…+20°С. В Вечернее время столбик термометра опустится до отметки +14…+16°С.

Народные приметы на 30 июня

30 июня в народе знают под несколькими именами: Солнцестой, Молодой Ярило. Согласно преданиям, в этот день солнце «зависает» на небосводе, не хочет уходить за горизонт. Из-за его активности из лесов и болот к деревням выходит нежить: кикиморы, лешие, вурдалаки тоже хотят подпитаться от ярких лучей. Часто на Солнцестой можно было заметить туман молочного цвета, который накрывал целые поля и луга. Именно в нем таились черти и нелюди.

В православии 30 июня вспоминают святых Мануйло и Савелия, которые были братьями.

Народные приметы:

  • яркое зарево на небе сулило хороший урожай;
  • ливни с грозами — к холодной и снежной зиме;
  • красная луна в ночном небе предвещает ураган;
  • попадается много червей во время работы на огороде — будет дождь;
  • встреча с кротом, который старается вырыть глубокую нору, сулит пасмурную погоду;
  • цветы закрывают головки до обеда — наступит ненастье.