МЧС предупреждает о факторах опасности при сильном ветре

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Усиление западного, северо-западного ветра порывами 15−20 м/с ожидается во многих районах Беларуси в понедельник, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики.
Спасатели напоминают, что среди факторов опасности сильного и порывистого ветра — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах.
Также ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий, сооружений и привести к падению деревьев.
По прогнозам Белгидромета, в понедельник установится переменная облачность, местами, а по северо-восточной половине на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с, утром и днем во многих районах порывы ветра будут достигать 15−20 м/с. Дневная температура воздуха составит +17…+23°С.
В Минске сегодня ожидается переменная облачность, пройдет кратковременный дождь (вероятность осадков 70−80%) и возможна гроза. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с с порывами до 15−20 м/с. Воздух в белорусской столице прогреется в утренние часы до +11…+13°С, а в дневные — до +18…+20°С. В Вечернее время столбик термометра опустится до отметки +14…+16°С.
Народные приметы на 30 июня
30 июня в народе знают под несколькими именами: Солнцестой, Молодой Ярило. Согласно преданиям, в этот день солнце «зависает» на небосводе, не хочет уходить за горизонт. Из-за его активности из лесов и болот к деревням выходит нежить: кикиморы, лешие, вурдалаки тоже хотят подпитаться от ярких лучей. Часто на Солнцестой можно было заметить туман молочного цвета, который накрывал целые поля и луга. Именно в нем таились черти и нелюди.
В православии 30 июня вспоминают святых Мануйло и Савелия, которые были братьями.
Народные приметы:
- яркое зарево на небе сулило хороший урожай;
- ливни с грозами — к холодной и снежной зиме;
- красная луна в ночном небе предвещает ураган;
- попадается много червей во время работы на огороде — будет дождь;
- встреча с кротом, который старается вырыть глубокую нору, сулит пасмурную погоду;
- цветы закрывают головки до обеда — наступит ненастье.