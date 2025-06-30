МЧС предупреждает о факторах опасности при сильном ветре

30 июня в народе знают под несколькими именами: Солнцестой, Молодой Ярило. Согласно преданиям, в этот день солнце «зависает» на небосводе, не хочет уходить за горизонт. Из-за его активности из лесов и болот к деревням выходит нежить: кикиморы, лешие, вурдалаки тоже хотят подпитаться от ярких лучей. Часто на Солнцестой можно было заметить туман молочного цвета, который накрывал целые поля и луга. Именно в нем таились черти и нелюди.