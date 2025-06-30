По делу о теракте в «Крокусе» раскаялся в содеянном только Фаридуни

Шамсидин Фаридуни*, непосредственный исполнитель теракта в «Крокус Сити Холле», стал единственным из четырёх террористов, кто не только полностью признался в содеянном, но и выразил искреннее раскаяние, сообщает ТАСС.
«Признаю свою вину. Сожалею о случившемся», — говорится в показаниях 26-летнего обвиняемого.
Трое других фигурантов — Мухаммадсобир Файзов*, Саидакрами Рачаболизада* и Далерджон Мирзоев* — также признали свою вину, но не выразили раскаяния.
Фаридуни, гражданин Таджикистана, ранее проживал со своей семьёй в кишлаке Лойоби, расположенном в 50 километрах от Душанбе. Он работал на стройке, а затем в пекарне в Гиссаре. Именно Фаридуни неоднократно посещал концертный зал с целью подготовки теракта и попал в кадр фотографа на фоне афиши группы «Пикник», которая должна была выступать в день теракта.
Напомним, теракт в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске был совершен 22 марта 2024 года. Террористы перед началом концерта группы «Пикник» ворвались в здание, начали расстреливать людей, а затем подожгли его.
*внесены в реестр террористов и экстремистов на территории РФ.