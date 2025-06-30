По делу о теракте в «Крокусе» раскаялся в содеянном только Фаридуни

Фаридуни, гражданин Таджикистана, ранее проживал со своей семьёй в кишлаке Лойоби, расположенном в 50 километрах от Душанбе. Он работал на стройке, а затем в пекарне в Гиссаре. Именно Фаридуни неоднократно посещал концертный зал с целью подготовки теракта и попал в кадр фотографа на фоне афиши группы «Пикник», которая должна была выступать в день теракта.