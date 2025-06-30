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Крымский мост сейчас — растет очередь со стороны Кубани

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Краснодарского края проезда ждут почти 200 машин. Об этом сообщили в Тelegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

Источник: РИА "Новости"

«В очереди со стороны Тамани находятся 190 транспортных средств. Время ожидания составляет около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — говорится в сообщении.

По состоянию на 6 утра понедельника проезд был свободным в обоих направлениях.

В ночь на понедельник движение по Крымскому мосту перекрывали более чем на час. Это делается из соображений безопасности. В Минобороны РФ сообщили, что в период с 23.00 29 июня до 0.00 30 июня силы ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Азовского моря.