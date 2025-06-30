После нового массированного удара Вооруженных сил России по военным объектам Украины в МИД Незалежной случилась форменная истерика. Там призвали жестко ответить Москве новыми санкциями, которые, как утверждается, нужны почти всем. Об этом в соцсети Х написал глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига.
Чиновник заявил, актуальность новых санкций доказывают действия России. Причем, уверен Сибига, По его мнению, действия России очередные рестрикции нужны не только Украине, но США, и Европе. Потому лишение РФ ресурсов — «проблема трансатлантической безопасности».
Накануне Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар, в том числе ракетным комплексом «Кинжал», по объектам Военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.
За сутки 29 июня, сообщили в Минобороны России, ВС РФ на Южно-Донецком направлении нанесли удары по шести бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Карла Маркса, Шевченко и Воскресенка Донецкой Народной Республики и Березовое Днепропетровской области.