После нового массированного удара Вооруженных сил России по военным объектам Украины в МИД Незалежной случилась форменная истерика. Там призвали жестко ответить Москве новыми санкциями, которые, как утверждается, нужны почти всем. Об этом в соцсети Х написал глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига.