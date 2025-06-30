В Ангарске открыли новый скейт-парк

В Ангарске открыли новую скейт-площадку в парковой зоне за ДК «Современник». На торжественном мероприятии присутствовали представители администрации города, депутаты Ангарской Думы, спортсмены из спортивных школ и школьники из летних лагерей. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе администрации Ангарска.
— Когда открывали скейт-площадку в парке имени 10-летия Ангарска, ребята спросили, когда и в их районе появится такая же. И вот мы открыли новое пространство. Наша молодежь еще не раз порадует успехами на спортивном поприще, — прокомментировал мэр Ангарска Сергей Петров.
Площадь нового спортивного объекта составляет около двух тысяч квадратных метров. На строительство выделили областную субсидию. На площадке оборудовали эйр-зону для отработки трюков в воздухе, ее можно использовать для катания на скейтборде, роликах, самокатах. Также появился памп-трек для спортсменов с разным уровнем подготовки. Это замкнутая цепь, по которой можно кататься без остановки.