В Ангарске открыли новый скейт-парк

Площадь нового спортивного объекта составляет около двух тысяч квадратных метров. На строительство выделили областную субсидию. На площадке оборудовали эйр-зону для отработки трюков в воздухе, ее можно использовать для катания на скейтборде, роликах, самокатах. Также появился памп-трек для спортсменов с разным уровнем подготовки. Это замкнутая цепь, по которой можно кататься без остановки.