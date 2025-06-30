В Башкирии сотрудники ГАИ помогли маме с двумя детьми на трассе

В Архангельском районе Башкирии сотрудники ГАИ помогли женщине с двумя детьми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По предоставленным данным, на 93 км дороги Уфа-Инзер-Белорецк два инспектора заметили автомобиль с включенной аварийной сигнализацией.
За рулем машины сидела женщина, которая пояснила, что у нее спустило колесо, а исправить сама она это не могла. Мужчины помогли маме двоих детей, и она смогла продолжить свой путь.
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