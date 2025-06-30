Названы самые похищаемые автозапчасти в России

«Если говорить о комплектующих для автомобилей конкретных марок, то по сравнению с первым полугодием минувшего года рекордный рост продаж демонстрируют внешние накладные элементы для BMW: их заказы на онлайн-площадках взлетели в 110,5 раза. В 13 раз увеличились продажи накладок для Volkswagen Polo, в 8,5 раз — для автомобилей Lada… Почти такой же рост продаж форсунок омывателей фар для Ford Focus: их приобрели в 17,5 раза больше по сравнению с прошлым годом», — рассказала аналитик Moneyplace Анастасия Романова.