Названы самые похищаемые автозапчасти в России

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Автомобильные эмблемы, зеркала, диски, фары и другие элементы стали самыми похищаемыми видами комплектующих в России — спрос на них вырос на маркетплейсах в 2,5 раза, говорится в совместном исследовании сервиса по аналитике продаж на маркетплейсах Moneyplace (входит в экосистему для бизнеса «Контур») и страховой компании «Согласие», которое имеется у РИА Новости.
«В этом году российские автомобилисты в 2,5 раза чаще стали покупать на крупнейших маркетплейсах новые эмблемы автопроизводителей, боковые зеркала, форсунки омывателей фар, диски и колпаки на них, накладки, заглушки, крепления стеклоочистителей и штатные камеры. По статистике страховщиков, эти виды комплектующих — самые похищаемые среди остальных», — говорится в исследовании на основе аналитики продаж на маркетплейсах и данных автостраховщиков с января по июнь 2025 года.
Там также уточнили, что в общей сложности россияне потратили на них с начала года более 148 миллионов рублей.
«Если говорить о комплектующих для автомобилей конкретных марок, то по сравнению с первым полугодием минувшего года рекордный рост продаж демонстрируют внешние накладные элементы для BMW: их заказы на онлайн-площадках взлетели в 110,5 раза. В 13 раз увеличились продажи накладок для Volkswagen Polo, в 8,5 раз — для автомобилей Lada… Почти такой же рост продаж форсунок омывателей фар для Ford Focus: их приобрели в 17,5 раза больше по сравнению с прошлым годом», — рассказала аналитик Moneyplace Анастасия Романова.
По данным сервиса, среди самых затратных категорий товаров оказались боковые зеркала и автомобильные диски. При этом в страховой отметили, в текущем году кражи боковых зеркал уже составили 36% от всех инцидентов с застрахованным транспортом. Также было зафиксировано равное количество происшествий, связанных с колесами и фарами.
«Эти и другие элементы, которые несложно снять с припаркованного автомобиля, часто оказываются в центре внимания злоумышленников. При этом особенно бдительными стоит быть владельцам BMW (14% случаев краж деталей), Lada, Mercedes и Toyota (по 9% на каждую марку). Наиболее часто в текущем году происшествия фиксировались в Московском регионе, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде», — рассказал замдиректора департамента андеррайтинга и управления продуктами «Согласия» Дмитрий Соколов.
Он подчеркнул, что ОСАГО не покрывает подобные случаи, а возмещение убытков по КАСКО возможно при условии включения рисков в страховку.