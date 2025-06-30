Юристы предупредили россиян о штрафах за обработку дачи от вредителей

Россияне могут быть оштрафованы на сумму до 20 тысяч рублей за неправильное использование химикатов для борьбы с вредителями на дачных участках. Об этом рассказали юристы.
— Если вы делаете это своими силами, то обязаны соблюдать правила и нормы, установленные для применения пестицидов и агрохимикатов. Главное условие — вы должны применять только те препараты, которые разрешены для использования в личных подсобных хозяйствах, и строго следовать инструкции, — заявил московской коллегии адвокатов «Григориадис групп» Дмитрий Григориади.
По его словам, нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами влечет штраф в размере от одной до двух тысяч рублей. К тому же, если обработка нанесла ущерб здоровью или имуществу соседей, то по закону его также придется возместить.
Также специалист по уничтожению насекомых и пресмыкающихся сервиса «Профи.ру» Кирилл Савоськин добавил, что личных участках запрещено использовать препараты, предназначенные исключительно для профессиональной дезинсекции и сельского хозяйства, передает РИА Недвижимость.
Дачникам также рассказали, что за сжигание сухой травы, хвороста и других легковоспламеняющихся материалов на участках, расположенных рядом с лесами, при нарушении требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы.