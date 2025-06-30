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Карл III включил принца Гарри и Меган Маркл в план своих похорон

Король Великобритании Карл III принял решение включить принца Гарри, Меган Маркл и их наследников в официальный план похорон, который назвали Операция «Мост Менай». Таким образом принц должен принять участие в траурном шествии, дежурстве у гроба и посещении поминальной службы.

Король Великобритании Карл III принял решение включить принца Гарри, Меган Маркл и их наследников в официальный план похорон, который назвали Операция «Мост Менай». Таким образом принц должен принять участие в траурном шествии, дежурстве у гроба и посещении поминальной службы.

Такая тщательная подготовка к похоронам — это часть стандартного протокола. В королевской службе его начали разрабатывать сразу после коронации Карла III. Сейчас к этому вопросу относятся более серьезно из-за онкологии монарха, о котором стало известно в начале 2024 года, передает Daily Record со ссылкой на The Telegraph.

Ранее стало известно, что принц Уэльский Уильям может отказаться от традиционной церемонии коронации из-за ее «диснеевского» образа. Он считает, что церемония коронации должна быть более скромной, и рассматривает возможность отказаться от использования короны Британской империи, которую в свое время надевали Георг VI, Елизавета II и его отец Карл III.

Также в СМИ появилась информация, что окружение британского короля Карла III сомневается, что ему удастся победить онкологическое заболевание. Так, во дворцовых кругах распространено мнение, что болезнь монарха неизлечима.

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