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В Куединском округе строится новый мост через Саву

Мост в селе Верхняя Сава — основной въезд в поселение, он обеспечивает движение транспорта, в том числе доступ к социальным объектам, и транспортную доступность для местного сельхозпредприятия.

Мост в селе Верхняя Сава — основной въезд в поселение, он обеспечивает движение транспорта, в том числе доступ к социальным объектам, и транспортную доступность для местного сельхозпредприятия.

Старый мост построен в 2076 году, в последний раз его ремонтировали в 2003 году. В последние годы он был серьезно подмыт паводками и признан аварийным.

В ходе ремонта старые конструкции моста полностью демонтированы. Фактически здесь строится новый мост, с освещением и тротуарами. Две опоры из трех уже установлены. Срок завершения всех работ — 30 ноября текущего года.