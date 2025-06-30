В Куединском округе строится новый мост через Саву

Мост в селе Верхняя Сава — основной въезд в поселение, он обеспечивает движение транспорта, в том числе доступ к социальным объектам, и транспортную доступность для местного сельхозпредприятия.
Старый мост построен в 2076 году, в последний раз его ремонтировали в 2003 году. В последние годы он был серьезно подмыт паводками и признан аварийным.
В ходе ремонта старые конструкции моста полностью демонтированы. Фактически здесь строится новый мост, с освещением и тротуарами. Две опоры из трех уже установлены. Срок завершения всех работ — 30 ноября текущего года.