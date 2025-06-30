Движение по Купчинской улице перекроют в связи с проведением дорожного ремонта

Одновременно с этим ограничения вводятся при движении по улице Савушкина — от Шишмаревского переулка до Липовой аллеи, с закрытием движения по улице Савушкина в направлении от Шишмаревского переулка к Липовой аллее, за исключением городского пассажирского транспорта.