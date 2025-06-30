Дачников предупредили о большом штрафе за работу на участке

«Закон не запрещает дачникам самостоятельно бороться с вредителями. Однако ключевой момент — это безопасность», — пояснил глава московской коллегии адвокатов «Григориадис групп» Дмитрий Григориади РИА «Новости». Он отметил, что не все дачные территории разрешено подвергать обработке. Запрещено проводить подобные работы вблизи санитарно-защитных зон, где есть источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. В частности, если обработка осуществляется рядом с колодцем или скважиной, нарушителю может грозить административный штраф в размере от трех до 20 тысяч рублей.