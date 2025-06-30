Эскалаторы смонтировали на станции «Академическая» Троицкой линии метро

«Семь эскалаторов установили на строящейся станции “Академическая” Троицкой линии метро. Четыре из них высотой почти 12 м смонтировали в западном вестибюле, еще три 11-метровых — в восточном. Оборудование произведено в Санкт-Петербурге. Эскалаторы предназначены для ежедневной 20-часовой эксплуатации в условиях интенсивного пассажиропотока и соответствуют современным требованиям безопасности. Их срок службы составит не менее 50 лет. По проекту на станции “Академическая” подключат более 19 тыс. единиц различного оборудования. Для удобства маломобильных пассажиров смонтируют два лифта с остановками на уровнях кассового зала и платформы. Еще два подъемника появятся в пешеходных переходах», — говорится в сообщении.