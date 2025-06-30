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Силы ПВО за ночь сбили над регионами РФ 15 украинских дронов

Над Курской областью российские военные нейтрализовали 10 беспилотников, над Азовским морем — пять БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью 30 июня обезвредили 15 беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны России.

«Уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

По данным министерства, 10 дронов было сбито в небе над Курской областью. Ещё пять удалось нейтрализовать над акваторией Азовского моря.

Напомним, вечером 29 июня стало известно, что в Курской области беспилотники ВСУ атаковали населённые пункты Сухая и Кекино. В результате ударов пострадали два мирных жителя.

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