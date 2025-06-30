Силы ПВО за ночь сбили над регионами РФ 15 украинских дронов

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью 30 июня обезвредили 15 беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны России.
«Уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.
По данным министерства, 10 дронов было сбито в небе над Курской областью. Ещё пять удалось нейтрализовать над акваторией Азовского моря.
Напомним, вечером 29 июня стало известно, что в Курской области беспилотники ВСУ атаковали населённые пункты Сухая и Кекино. В результате ударов пострадали два мирных жителя.
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