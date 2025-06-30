Двух человек подстрелили в центре Нью-Йорка

В американском городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта, произошла стрельба во время демонстрации. По данным полиции города, один человек находится в критическом состоянии. Полиция задержала одного человека после происшествия. Инцидент произошел во время общенациональной акции протеста «No Kings» против политики президента США Дональда Трампа, проходившей в Солт-Лейк-Сити.