Двух человек подстрелили в центре Нью-Йорка

Два человека получили огнестрельные ранения в центре Нью-Йорка. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщил мэр города Эрик Адамс.
Инцидент произошел рядом с баром Stonewall на Манхеттене. Отмечается, что стрельба велась в оживленном районе города.
В результате нападения мужчина оказался в критическом состоянии, а женщина, получившая ранение в ногу, находится в стабильном состоянии.
— Подобные происшествия разрушительны, — написал мэр Нью-Йорка в X.
Кроме того, в конце апреля по меньшей мере 27 туристов скончались в ходе стрельбы, которую открыли вооруженные люди на спорной территории Джамму и Кашмир на севере Индии.
В американском городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта, произошла стрельба во время демонстрации. По данным полиции города, один человек находится в критическом состоянии. Полиция задержала одного человека после происшествия. Инцидент произошел во время общенациональной акции протеста «No Kings» против политики президента США Дональда Трампа, проходившей в Солт-Лейк-Сити.
Несколько сотен человек в субботу, 14 июня, провели марш по центру американской столицы с призывом к отставке президента США Дональда Трампа. Участники выкрикивали нецензурную брань в адрес американского лидера, а также скандируют лозунги «Трамп должен уйти сейчас же».