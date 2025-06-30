Отдых в санаториях Приморья стал менее популярным: стоимость и причины

Среди регионов ДФО Забайкалье оказалось на втором месте по количеству санаторных туристов (6,1 тысяч), но пережило самое значительное снижение спроса (-32,6%). Показатели Бурятии (5 тысяч) ухудшились на 43%, в то время как Сахалинская область (также 5 тысяч) отметила 4,4%-ный рост. Рекордный прирост (+30%) зафиксирован в Магадане, где отдохнули 4 тысячи человек.