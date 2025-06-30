Торгуйся как профи: Эксперт рассекретил правила выгодных покупок на фуд-рынках

Затем, когда найдёте «своего» продавца, вежливо предложите свою цену. Не стоит наглеть и просить скидку в разы ниже запрашиваемой цены, но немного поторговаться — вполне нормально. Если продавец к вам расположен, он может даже продать товар с горкой (при покупке килограмма вам могут подарить 50−100 г). В сетевых магазинах такое невозможно.