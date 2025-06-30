В Госдуме объявили о повышении пенсий для определённых категорий граждан

Чиновник отметил, что граждане, которым 80 лет исполнится в июле, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии (она составит 17 815 рублей 40 копеек — при базовой фиксированной части в размере 8 907 рублей 70 копеек).
«Данное повышение происходит автоматически, если вся информация корректно отражена в базе данных Социального фонда России. При необходимости подтверждения информации пенсионер может обратиться в фонд лично», — подчеркнул он.
По словам парламентария, с июля увеличенная пенсия полагается и тем гражданам, у которых в июне установлена первая группа инвалидности.
«Им также выплачивается двойная фиксированная часть пенсии — 17 815 рублей 40 копеек, независимо от возраста пенсионера», — пояснил депутат.
Кроме того, если у пенсионера появляются на иждивении нетрудоспособные родственники — дети до 18 лет, студенты очной формы обучения до 23 лет или инвалиды любой группы, — то ему назначается прибавка в размере 2 969 рублей 23 копейки за каждого иждивенца, но не более чем за троих.
«Выплаты увеличиваются не всем сразу, а только тем, у кого в июне возникли юридически значимые обстоятельства — достижение возраста, прекращение работы, изменение состава семьи или установление инвалидности», — заключил Говырин.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие имеют право на одновременное получение нескольких пенсий. Законодательство предусматривает возможность совмещения страховой пенсии по старости с пенсией за выслугу лет, а при наличии инвалидности — добавляется и третья выплата. Право на несколько пенсий также имеют участники Великой Отечественной войны, блокадники Ленинграда, члены семей погибших военнослужащих и пострадавшие от радиационных катастроф.