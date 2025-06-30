В Госдуме объявили о повышении пенсий для определённых категорий граждан

Кроме того, если у пенсионера появляются на иждивении нетрудоспособные родственники — дети до 18 лет, студенты очной формы обучения до 23 лет или инвалиды любой группы, — то ему назначается прибавка в размере 2 969 рублей 23 копейки за каждого иждивенца, но не более чем за троих.