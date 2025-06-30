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В Госдуме объявили о повышении пенсий для определённых категорий граждан

С 1 июля 2025 года некоторые категории российских пенсионеров ощутят увеличение своих ежемесячных выплат и надбавок. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Изменения затронут тех, кто завершил трудовую деятельность, достиг восьмидесятилетнего возраста, получил инвалидность или стал опекуном нетрудоспособных иждивенцев, пояснил депутат.

Источник: Life.ru

Чиновник отметил, что граждане, которым 80 лет исполнится в июле, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии (она составит 17 815 рублей 40 копеек — при базовой фиксированной части в размере 8 907 рублей 70 копеек).

«Данное повышение происходит автоматически, если вся информация корректно отражена в базе данных Социального фонда России. При необходимости подтверждения информации пенсионер может обратиться в фонд лично», — подчеркнул он.

По словам парламентария, с июля увеличенная пенсия полагается и тем гражданам, у которых в июне установлена первая группа инвалидности.

«Им также выплачивается двойная фиксированная часть пенсии — 17 815 рублей 40 копеек, независимо от возраста пенсионера», — пояснил депутат.

Кроме того, если у пенсионера появляются на иждивении нетрудоспособные родственники — дети до 18 лет, студенты очной формы обучения до 23 лет или инвалиды любой группы, — то ему назначается прибавка в размере 2 969 рублей 23 копейки за каждого иждивенца, но не более чем за троих.

«Выплаты увеличиваются не всем сразу, а только тем, у кого в июне возникли юридически значимые обстоятельства — достижение возраста, прекращение работы, изменение состава семьи или установление инвалидности», — заключил Говырин.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие имеют право на одновременное получение нескольких пенсий. Законодательство предусматривает возможность совмещения страховой пенсии по старости с пенсией за выслугу лет, а при наличии инвалидности — добавляется и третья выплата. Право на несколько пенсий также имеют участники Великой Отечественной войны, блокадники Ленинграда, члены семей погибших военнослужащих и пострадавшие от радиационных катастроф.