Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) использует боевиков «Айдара»* в качестве пушечного мяса на сумском направлении. Батальон сейчас сформирован как из нацистов, так и из мобилизованных солдат. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщили в силовых структурах РФ.