Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) использует боевиков «Айдара»* в качестве пушечного мяса на сумском направлении. Батальон сейчас сформирован как из нацистов, так и из мобилизованных солдат. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщили в силовых структурах РФ.
— Касательно неонацистов «Айдара»*, то сегодня это формирование некогда самых мотивированных украинских националистов также доукомплектовывается насильно мобилизованными украинцами и используется командованием ВСУ как пушечное мясо в Белопольском районе Сумской области, — рассказал источник ТАСС.
Также стало известно, что боевики батальона «Айдар»* на Сумском направлении стали обращаться к ясновидящим за советом о возможном дезертирстве. По словам представителей российских силовых структур, мобилизованные солдаты ВСУ деморализованы «преступными действиями командования».
В мае сообщалось, что боевики «Айдара»* пытаются бежать с позиций в населенном пункте Новоукраинка Донецкой Народной Республики на границе с Днепропетровской областью. Оставшиеся солдаты просто отказываются выполнять приказы и боевые задачи.
*Организация признана террористической и запрещена в России.