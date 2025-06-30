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Над Курской областью и Азовский морем сбито более десятка БПЛА

В ночь на 30 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 15 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

ВСУ предприняли попытку ударить по регионам РФ десятком БПЛА.

В ночь на 30 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 15 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОпасность атаки БПЛА объявили в нескольких регионах России, есть раненые: онлайн-трансляция.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram. По данным ведомства, десять аппаратов были сбиты над Курской областью, еще пять — над акваторией Азовского моря.

ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.

Ранее угрозу атаки БПЛА объявили в Курской области и Краснодарском крае. Подробности — в материале URA.RU.

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