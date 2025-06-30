Пылающий шар в небе над США оказался метеоритом, который врезался в дом

Пылающий шар в небе, который пронесся над южными штатами США 27 июня, оказался метеоритом, предположительно, космический мусор от него врезался в один из жилых домов штата Джорджия, пишет New York Post со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям округа Генри.