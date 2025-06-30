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Пылающий шар в небе над США оказался метеоритом, который врезался в дом

Ранее в Сети распространилось видео, на котором таинственный пылающий шар пролетел над южными штатами США.

Источник: Аргументы и факты

Пылающий шар в небе, который пронесся над южными штатами США 27 июня, оказался метеоритом, предположительно, космический мусор от него врезался в один из жилых домов штата Джорджия, пишет New York Post со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям округа Генри.

«Обломок упал на крышу жилого дома и проник в дом, о травмах не сообщалось», — заявил представитель управления.

По словам Билла Кука, руководителя Управления НАСА по метеороидной среде, движущийся метеор со скоростью 30 000 миль (48 тыс. км) в час был впервые замечен в 48 милях (77 км) над Оксфордом в штате Джорджия.

«Образовавшаяся волна давления распространилась на землю, создав гул, который слышали многие в этом районе», — подчеркнул он.

Напомним, 27 июня тысячи жителей южных штатов в США засняли огромный пылающий шар в небе. Пользователи Сети предположили, что это мог быть падающий самолет, ракета или метеорит.