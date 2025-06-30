С 4 по 6 июля из-за фестиваля бардовской песни в Прибрежном ограничат движение

С 4 по 6 июля 2025 года в Самаре состоится Всероссийский фестиваль бардовской песни.
Площадкой мероприятия станет территория у Мастрюковских озёр рядом с железнодорожной платформой имени Валерия Грушина.
Мероприятие традиционно привлекает как профессиональных исполнителей, так и любителей авторской песни со всей страны.
В связи с проведением фестиваля будет временно изменена организация дорожного движения на прилегающей территории.
С 8:00 30 июня до 8:00 7 июля будет закрыт проезд по автомобильной дороге в посёлке Прибрежный:
от улицы Набережной до железнодорожной станции «135 км» (между контрольно-пропускными пунктами № 1 и № 2), а также далее в направлении фестивальной поляны.
Проезд сохранится только для специальных транспортных средств (МВД, скорая помощь, пожарная охрана), а также для автомобилей, имеющих официальные пропуска, согласованные с ГУ МВД России по Самарской области и выданные дирекцией фестиваля.
Гражданам, планирующим передвижение через указанный участок, рекомендуется заранее ознакомиться с временной схемой организации дорожного движения и спланировать альтернативные маршруты.
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