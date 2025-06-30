В Самаре временно ограничат движение из-за фестиваля бардовской песни

В Самаре введут временные ограничения на дороге из-за Всероссийского фестиваля бардовской песни. Дорогу перекроют в поселке Прибрежный, об этом сообщили в городской администрации.
— Движение будет ограничено с 08:00 30 июня до 08:00 7 июля от улицы Набережной до железнодорожной станции «135 километр» (от КПП № 1 до КПП № 2) и далее — до фестивальной поляны, — написали в мэрии.
При этом, временные ограничения не будут распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи, а также автомобили с пропусками, утвержденными ГУ МВД России. Временную схему движения представили на официальном сайте администрации.