Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре временно ограничат движение из-за фестиваля бардовской песни

В Самаре ограничат движение в поселке Прибрежный.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре введут временные ограничения на дороге из-за Всероссийского фестиваля бардовской песни. Дорогу перекроют в поселке Прибрежный, об этом сообщили в городской администрации.

— Движение будет ограничено с 08:00 30 июня до 08:00 7 июля от улицы Набережной до железнодорожной станции «135 километр» (от КПП № 1 до КПП № 2) и далее — до фестивальной поляны, — написали в мэрии.

При этом, временные ограничения не будут распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи, а также автомобили с пропусками, утвержденными ГУ МВД России. Временную схему движения представили на официальном сайте администрации.