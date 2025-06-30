Вин Дизель пообещал вернуть в «Форсаж 11» Пола Уокера

Режиссер «десятой» части Луи Летерье возглавит съемки финального эпизода. Помимо этого, Вину Дизелю удалось за прошедшее время урегулировать конфликт с Дуэйном Джонсоном, однако анонсированный спин-офф о его персонаже, который должен был стать связующим звеном между фильмами, так и не был реализован.