Вин Дизель пообещал вернуть в «Форсаж 11» Пола Уокера

Грандиозное финальное воссоединение семьи «Форсажа» запланировано на апрель 2027 года. Вин Дизель лично посетил фестиваль FuelFest в Южной Калифорнии, где раскрыл дату релиза заключительной части саги от студии Universal Pictures — «Форсаж 11».
Актер, воплощающий образ Доминика Торетто, также подтвердил, что события картины развернутся в Лос-Анджелесе, следуя ностальгической концепции «возвращения к истокам». И, безусловно, ключевым стал анонс возвращения персонажа Брайана О’Коннера в исполнении Пола Уокера.
Как известно по вселенной франшизы, Брайан жив и посвятил себя семье, поэтому его появление в сюжете — вопрос применения современных технологий. Подобный подход уже использовался ранее: для завершения работы над седьмой частью привлекали дублеров — братьев покойного актера.
Напомним, что «Форсаж 10», вышедший в 2023 году, собрал в мировом прокате более 700 миллионов долларов.
Режиссер «десятой» части Луи Летерье возглавит съемки финального эпизода. Помимо этого, Вину Дизелю удалось за прошедшее время урегулировать конфликт с Дуэйном Джонсоном, однако анонсированный спин-офф о его персонаже, который должен был стать связующим звеном между фильмами, так и не был реализован.
Добавим, что героиню в исполнении Галь Гадот также вернули во франшизу в рамках десятой части.
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