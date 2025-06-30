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В Ростове-на-Дону новая рабочая неделя начнется с теплой погоды

В Ростове-на-Дону 30 июня воздух прогреется до +26 градусов.

Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростове-на-Дону в первый рабочий день. Актуальный прогноз опубликовали на сайте Гисметео.

В понедельник, 30 июня, утром ожидается пасмурная погода, а температура воздуха составит до +20 градусов. В дневное время также будет облачно, а столбики термометров покажут до +26 градусов. К вечеру в городе станет прохладнее на несколько градусов, поэтому для вечерних прогулок стоит утеплиться. Осадков в понедельник не ожидается.

Прорывы ветра достигнут 10−14 метров в секунду.