В Ростове-на-Дону новая рабочая неделя начнется с теплой погоды

Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростове-на-Дону в первый рабочий день. Актуальный прогноз опубликовали на сайте Гисметео.
В понедельник, 30 июня, утром ожидается пасмурная погода, а температура воздуха составит до +20 градусов. В дневное время также будет облачно, а столбики термометров покажут до +26 градусов. К вечеру в городе станет прохладнее на несколько градусов, поэтому для вечерних прогулок стоит утеплиться. Осадков в понедельник не ожидается.
Прорывы ветра достигнут 10−14 метров в секунду.