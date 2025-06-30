В Ростове-на-Дону новая рабочая неделя начнется с теплой погоды

В понедельник, 30 июня, утром ожидается пасмурная погода, а температура воздуха составит до +20 градусов. В дневное время также будет облачно, а столбики термометров покажут до +26 градусов. К вечеру в городе станет прохладнее на несколько градусов, поэтому для вечерних прогулок стоит утеплиться. Осадков в понедельник не ожидается.