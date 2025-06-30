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В Челябинской области остро нуждаются в медработниках и фармацевтах

Сейчас работодатели в Челябинской области остро нуждаются в фармацевтах и медработниках. Набрать сотрудников в эту сферу стало ещё сложнее, чем в прошлом году. Подробнее о проблеме рассказали эксперты.

Источник: Pchela.News

Уже 80% организаций испытывают сложности в подборе персонала. Эта сфера является самой дефицитной в Челябинской области, ведь на одну вакансию приходится лишь два резюме потенциальных сотрудников.

— По сравнению с прошлым годом показатели индекса немного выросли (+0,7%), и связано это, в первую очередь, с ростом активности местных кандидатов (+23%). Но по факту медработников и фармацевтов по-прежнему сильно не хватает, чтобы обеспечивать потребности работодателей в регионе, — отметили аналитики hh.ru.

Каких ещё специалистов не хватает в Челябинской области, можете узнать из предыдущего материала.