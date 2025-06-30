В Челябинской области остро нуждаются в медработниках и фармацевтах

— По сравнению с прошлым годом показатели индекса немного выросли (+0,7%), и связано это, в первую очередь, с ростом активности местных кандидатов (+23%). Но по факту медработников и фармацевтов по-прежнему сильно не хватает, чтобы обеспечивать потребности работодателей в регионе, — отметили аналитики hh.ru.