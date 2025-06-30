Новосибирцы смогут вернуть 18 000 ₽ за сдачу норм ГТО

С 2025 года жители Новосибирска, успешно сдавшие нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и получившие знак отличия, могут оформить налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей. Для этого необходимо предоставить в налоговую службу пакет документов, включающий копию удостоверения о награждении знаком ГТО, копию приказа Минспорта или выписку из него, а также справку о прохождении диспансеризации в том же календарном году.